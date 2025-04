Senna, quarant'anni fa all'Estoril il primo capolavoro

Quarant'anni e sentirli... sentirli tutti! Tanti ne sono trascorsi dalla prima vittoria di Ayrton Senna in Formula Uno. Domenica 21 aprile 1985, Gran Premio del Portogallo sul circuito dell'Estoril. Non una giornata qualsiasi, non una vittoria come tante (saranno quarantuno per Magic, alla fine). L'acme di un fine settimana indimenticabile, nonostante i quarant'anni di cui sopra. Alla sua seconda stagione nel Mondiale (la prima in un top team dopo la Toleman degli esordi), Ayrton mise a segno il miglior tempo delle prove libere del venerdì sotto la pioggia, conquistò al sabato (su pista asciutta) la prima delle sue 65 pole position e strapazzò la concorrenza alla domenica, di nuovo sotto il diluvio, doppiando tutti quanti tranne il secondo classificato: Michele Alboreto e la sua Ferrari, staccato però di un minuto e tre secondi. Vale la pena ricordare che il giro più veloce della gara - da parte di Ayrton, ovviamente - fu di un minuto e 44 secondi. Il doppiaggio dell'intero gruppo alle sue spalle non era così lontano.Eh sì perché Senna quel giorno non lasciò neanche le briciole agli avversari: pole position, vittoria, giro più veloce.