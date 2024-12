Schumacher, finalmente una buona notizia: Michael diventerà nonno

Chissà che cosa avrebbe detto lui alla notizia di diventare nonno. Schumacher continua a lottare 11 anni dopo quel terribile 29 dicembre 2013, ma in casa arriva finalmente un soffio di pura felicità. È Gina, la figlia di Michael, a rendere pubblica la gravidanza: ad aprile arriverà una bambina e considerando la passione per i cavalli e le gare di reining nelle quali spesso vince, il tema non poteva che essere questo...