Ricatto alla famiglia Schumacher: indagata l'infermiera

La Procura di Wuppertal ha aperto un fascicolo anche su un'infermiera in relazione al tentativo di ricatto alla famiglia di Michael Schumacher, l'ex campione del mondo di Formula 1. L'infermiera aveva assistito il pilota per un certo periodo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Un portavoce dell'ufficio del pubblico ministero di Wuppertal ha dichiarato che i primi sospetti di coinvolgimento in un tentativo di ricatto sono ora oggetto di indagine. All'inizio del processo, sia il principale sospettato che un dipendente della famiglia Schumacher hanno menzionato l'infermiera che, convocata in aula come testimone il primo giorno, non si è presentata.