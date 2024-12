Sainz: "Voglio vincere, andrò all'attacco". Leclerc: Ci crederò fino alla fine"

"Abbiamo progredito lungo le prove libere ma la McLaren è sempre stata davanti di due o tre decimi. Ci siamo un po' avvicinati nei primi due blocchi delle qualifiche, poi loro hanno allungato ancora nel Q3. Daremo tutto per vincere il Gran Premio e non lasciare nulla di intentato. Sto spingendo al massimo: volevo fare la pole. Darei tutto per vincere, anche perché poi non avrò più possibilità di puntare alle posizioni del podio per un po' di tempo. Non ho nulla da perdere, andrò all'attacco. Il livello di concentrazione è altissimo, lascia poco spazio alle emozioni del momento. Domani dopo il GP però sarà diverso, intanto voglio godermi questo momento e fare una bella gara". Carlos Sainz prima punta Ferrari nell'ultimo assalto alla McLaren per il titolo Costruttori. Lo spagnolo ha mancato la pole (o almeno la prima fila) a causa di un piccolo errore proprio alla fine del suo ultimo time attack.