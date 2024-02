Sainz guarda avanti: "Motivato per questa stagione, avrò buone opzioni per il futuro"

F1

Intervista a Sportmediaset: "Tranquillo e felice. L'annuncio di Hamilton non mi ha sorpreso"

"Sorpreso dall'annuncio dell'arrivo di Hamilton? Io lo sapevo prima della stampa - ha continuato Sainz -. Non mi ha sorpreso la notizia ho avuto tanti giorni prima che si sapesse. Ho cominciato a pensare al futuro e a prepararmi per questa stagione".

Poi un piccolo parallelo col padre, anche lui senza macchina per il 2025. "Ne ho parlato con lui, fa anche un po' il mio manager e parliamo del mio futuro - ha spiegato Sainz Jr. -. Io non faccio il suo manager, ma lo consiglio. Ha delle buoni opzioni anche lui per fare la Dakar". "E anche io ho buone opzioni per fare la Forula 1 in futuro. Siamo tranquilli e abbiamo tempo per prendere le decisioni giuste", ha concluso.

