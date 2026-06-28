Russell torna alla vittoria, Verstappen nega la doppietta alla Mercedes

McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri (quarto) e quella incolore di Lando Norris, settimo alla fine. Delude la Ferrari (scattata dalla prima e dalla seconda fila) che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton (protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara) e all'ottavo con Charles Leclerc. A separare le due SF-26 di Maranello l'altra Red Bull di Hadjar e l'altra McLaren di Norris. A sgillare la top ten le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad: tutte e quattro le monoposto del pianeta RB insomma in zona punti sull'asfalto di casa del Red Bull Ring.