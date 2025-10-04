Logo SportMediaset
Formula 1
GP SINGAPORE F.1

Russell: "Temo Verstappen al via". Max accusa: "Distrbato da Norris"

Il pilota della Mercedes è deciso a sfruttare la sua pole ma non si fa troppe illusioni

di Stefano Gatti
04 Ott 2025 - 17:20
© Getty Images

© Getty Images

GEORGE RUSSELL

"Fantastico! Weekend strano finora. Quella di venerdì era stata una giornata molto... impegnativa. Non avevo tanta fiducia in me stesso ma la macchina c'era e lo ha dimostrato anche Kimi. Poi però ho messo insieme un bel giro in Q3. Abbiamo messo in pista una grande reazione, mettendo a segno un bel risultato. Sarà una gara molto dura e soprattutto molto calda ma abbiamo potenziale, sono molto soddisfatto. In passato Singapore non è stata molto gentile mi ha castigato spesso e non sempre per colpa mia. In ogni caso non voglio lasciarmi trasportare dall'entusiasmo: qui la pole è molto vantaggiosa ma chi mi sta di fianco (Verstappen, ndr) è sempre molto forte e molto... deciso al via e lo vedo molto carico!"

MAX VERSTAPPEN

"Ho dovuto rinunciare a chiudere il mio ultimo giro lanciato perché mi sono trovato una McLaren che procedeva lentamente davanti e non era Piastri, altrimenti avrei potuto avvicinarmi alla pole. Mi sono arrabbiato con Norris perchè mi ha disturbato. Certo, un piccolo disturbo, sono cose che succedono ma è colpa di Lando se non potuto giocarmi la pole fino in fondo. È molto deludente non essere primo ma la nostra macchina qui è molto competitiva, quindi la nostra posizione al via è molto buona. Questo per noi non è mai stato un GP facile ma la gara è lunghissima, possono succedere tante cose". 

OSCAR PIASTRI

"Avrei voluto fare qualcosa di più è forse c'era ancora un po' di margine ma non per fare la pole ma qui per noi non ce n'era di più, quindi posso ritenermi abbastanza contento. Diciamo che siamo andati bene nelle prove libere e anche nel Q1, da lì in avanti i nostri avversari sono cresciuti più di noi. Il mio giro non è stato perfetto ma sono arrivato molto vicino al limite della nostra macchina su questa pista, quindi va bene così. Abbiamo costruito il nostro passo in modo molto pulito". 

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Sono andato molto bene nelle prime due fasi della qualifica e speravo di poter lottare per la pole ma in Q3 non sono stato lucido, ho cercato di strafare e sono andato oltre il limite della macchina e del grip. H o fatto tanti errori in entrambi i miei tentativi: ero tutto il tempo di traverso! Peccaro, speravo di andare in prima fila. Nelle gare della stagione europea ero stato ostacolato da tanti fattori: mi mettevo troppa pressione da solo perché correvo su piste che conoscevo e ho finito per perdere fiducia. È stato un periodo difficile ma dalle qualifiche di Monza ho iniziato a ritrovarmi. Ora devo cercare di mantenere questo trend positivo".

