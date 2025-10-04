Russell: "Temo Verstappen al via". Max accusa: "Distrbato da Norris"

"Fantastico! Weekend strano finora. Quella di venerdì era stata una giornata molto... impegnativa. Non avevo tanta fiducia in me stesso ma la macchina c'era e lo ha dimostrato anche Kimi. Poi però ho messo insieme un bel giro in Q3. Abbiamo messo in pista una grande reazione, mettendo a segno un bel risultato. Sarà una gara molto dura e soprattutto molto calda ma abbiamo potenziale, sono molto soddisfatto. In passato Singapore non è stata molto gentile mi ha castigato spesso e non sempre per colpa mia. In ogni caso non voglio lasciarmi trasportare dall'entusiasmo: qui la pole è molto vantaggiosa ma chi mi sta di fianco (Verstappen, ndr) è sempre molto forte e molto... deciso al via e lo vedo molto carico!"