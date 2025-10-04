Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Atalanta, Juric: "Qualche debito con la fortuna, speriamo nel futuro"

04 Ott 2025 - 23:20
© Getty Images

© Getty Images

Intervistato da Dazn dopo il pari tra Atalanta e Como, Ivan Juric si è detto soddisfatto dei suoi nonostante il rammarico: "Lookman ha fato bene, lì davanti hanno fatto bene ma potevamo fare più gol. Come condizione, soprattutto Ademola, si può crescere e allora diventa interessante la situazione. Il rammarico c'è, perché abbiamo messo in difficoltà il Como. Abbiamo sbagliato stop o giocate che di solito non sbagliamo, ma pian piano diventiamo più forti. Ci mancano dei punti tra oggi e Pisa, siamo in debito con la fortuna e speriamo che in futuro vada meglio. Sono comunque soddisfatto della squadra, dei giovani che crescono. Lookman? Da quando è tornato con noi è uno spettacolo, ha tutto per crescere e ci darà tanto".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:31
Allegri e Leao

Allegri e Leao

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

02:19
DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

00:55
DICH TUDOR SU PARTITA DICH

Tudor: "Ci manca la vittoria, ma squadra in crescita"

00:59
DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

01:28
Roma, fattore Dybala

Roma, fattore Dybala

01:30
Napoli, domai il Genoa

Napoli, domai il Genoa

01:22
Nicola verso San Siro

Nicola verso San Siro

01:48
Non solo Inter-Cremonese

Non solo Inter-Cremonese

01:30
Chi con Lautaro?

Chi con Lautaro?

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

01:41
Guida per Juve-Milan

Guida per Juve-Milan

01:26
Juve, le scelte di Tudor

Juve, le scelte di Tudor

02:03
Allegri contro la Juve

Allegri contro la Juve

00:31
Allegri e Leao

Allegri e Leao

I più visti di Calcio

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

Artem Dovbyk sbaglia uno dei tre rigori assegnati alla Roma contro il Lille nella sfida di Europa League del 2 ottobre 2025

Da Dobvyk a Martin Palermo: i rigori più assurdi della storia del calcio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:20
Atalanta, Juric: "Qualche debito con la fortuna, speriamo nel futuro"
23:11
Como, ds Ludi: "Orgogliosi di quanto fatto contro una Dea forte"
21:01
Inter, Barella: "Siamo in fiducia e cresce la condizione fisica"
20:59
Cremonese, Nicola: "Contro avversari così è tutto più difficile"
20:55
Inter, Bonny travolgente: "Chivu mi dà fiducia ogni giorno, così è bello vincere"