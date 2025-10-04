Atalanta, Juric: "Qualche debito con la fortuna, speriamo nel futuro"

Intervistato da Dazn dopo il pari tra Atalanta e Como, Ivan Juric si è detto soddisfatto dei suoi nonostante il rammarico: "Lookman ha fato bene, lì davanti hanno fatto bene ma potevamo fare più gol. Come condizione, soprattutto Ademola, si può crescere e allora diventa interessante la situazione. Il rammarico c'è, perché abbiamo messo in difficoltà il Como. Abbiamo sbagliato stop o giocate che di solito non sbagliamo, ma pian piano diventiamo più forti. Ci mancano dei punti tra oggi e Pisa, siamo in debito con la fortuna e speriamo che in futuro vada meglio. Sono comunque soddisfatto della squadra, dei giovani che crescono. Lookman? Da quando è tornato con noi è uno spettacolo, ha tutto per crescere e ci darà tanto".