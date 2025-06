Russell svetta a Montreal davanti a Norris e Antonelli, Hamiton ottavo

Dopo il miglior tempo di Max Verstappen nel turno di prove libere d'apertura, tocca a George Russell chiudere il venerdì del Gran Premio del Canada con il tempo di un minuto, 12 secondi e 123 millesimi nel secondo turno di prove libere di Montreal. L'inglese precede di soli ventotto millesimi Lando Norris (McLaren), mentre Andrea Kimi Anronelli sigilla in bellezza la giornata per Mercedes, stampando un tempo di 288 millesimi più alto di quello del proprio compagno di squadra: una bella iniezione di fiducia per il diciottenne italiano che nel trittico Imola-Montecarlo-Barcellona aveva faticato più del dovuto o almeno del previsto dopo l'ottimo avvio di stagione (e carriera nel Mondiale) in modalità overseas. Si ferma solo ai piedi del "podio" del venerdì Alexander Albon che nelle Libere 1 aveva addirittura firmato il secondo tempo alle spalle di Verstappen, in questa occasione nono (a 543 millesimi dalla vetta) e alle prese con una Red Bull a suo dire "più nervosa un po' dappertutto rispetto al primo turno nei tratti medio-lenti". Davanti all'olandese Lewis Hamilton con l'unica Ferrari in pista causa impossibilità (da regolamento) per Charles Leclerc di scendere in pista con un nuovo telaio dopo i danni provocati alla SF-25 numero sedici dall'incidente del monegasco alla seconda esse (curva tre) nella prima parte del turno di prove d'apertura.