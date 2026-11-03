Russell rompe il silenzio dopo il titolo di Antonelli: "È stata una stagione più di bassi che di alti. Complimenti a Kimi"

Dopo il silenzio del Messico, Russell ha deciso di aprirsi sui suoi profilo social: "Mi sembra il momento giusto per parlare con il cuore. Questa stagione era iniziata esattamente come speravo, ma si è rapidamente sgretolata tra sfortuna e prestazioni deludenti. È la prima vera stagione della mia carriera in cui ho avuto più giornate negative che positive. È stato difficile da affrontare? Sì, molto. È stato difficile rialzarsi settimana dopo settimana? Sì, molto. Confusione a volte? Spesso. Tutto ciò che so è che ho dato tutto me stesso, e che il 2026 non doveva essere il mio anno. Complimenti a Kimi per quella che è stata una stagione assolutamente incredibile", scrive su Instagram il britannico.