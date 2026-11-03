Farioli sfida Allegri: "Napoli forte anche senza assenti. Il futuro? Chi lo sa"

Farioli poi ha volto lo sguardo sul nostro Paese, analizzando come le 'gerarchie della panchina' stiano cambiando anche in Serie A: "In Italia ci sono già molti volti nuovi e comunque quelli esperti sono tutti allenatori di grande qualità ed esperienza che hanno dato e continuano a dare tanto al calcio italiano, ci sono mille esempi come il mio amico Alvini al Frosinone. Viviamo a pochi km di distanza e nonostante sia arrivato tardi in A sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti. Poi ci sono altri allenatori esperti come Allegri, toscano come noi, che rappresenta uno dei riferimenti massimi del calcio italiano". Infine, ha parlato anche dell'interesse da parte del patron del Napoli dopo la conquista del titolo portoghese nella passata stagione: “De Laurentiis è un mio fan? È andato in prescrizione l'interesse del Napoli per me? Beh, allora dopo la prescrizione non c'è niente da aggiungere...in futuro chi lo sa, vedremo".