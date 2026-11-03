VERSO PORTO-NAPOLI

Farioli sfida Allegri: "Napoli forte anche senza assenti. Il futuro? Chi lo sa"

Il tecnico dei lusitani alla vigilia del match: "In una partita del genere parlare di favoriti è difficile"

03 Nov 2026 - 16:26
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Il Porto di Francesco Farioli si prepara a ospitare il Napoli al do Dragão per il match valido per la quarta giornata di League Phase di Champions League. Il tecnico italiano ha parlato della squadra di Massimiliano Allegri e delle sue aspettative per la partita di domani sera alle 21:00. Queste le sue parole: "In una partita del genere parlare di favoriti è difficile. Il Napoli ha qualità anche con qualche assente, è una squadra forte e competitiva. Ma anche noi lo siamo. Hanno vinto due scudetti negli ultimi anni, noi sfrutteremo le nostre possibilità per fare una bella partita. Vogliamo andare in campo con grande determinazione”.

Sugli azzurri ha poi aggiunto: "Se uno vede gli xG (le reti attese), si accorge che la produzione offensiva del Napoli è di alto livello. È una squadra che costruisce tanto ma alcuni risultati non hanno rappresentato quella che era stata la sua performance. Ma è successo anche a noi in Champions. Questo è il calcio. Quello che conta è la prestazione e poi il risultato sappiamo che è giudice supremo. Ma nelle valutazioni serve lucidità per analizzare e contestualizzare tutto quello che succede”.

Farioli poi ha volto lo sguardo sul nostro Paese, analizzando come le 'gerarchie della panchina' stiano cambiando anche in Serie A: "In Italia ci sono già molti volti nuovi e comunque quelli esperti sono tutti allenatori di grande qualità ed esperienza che hanno dato e continuano a dare tanto al calcio italiano, ci sono mille esempi come il mio amico Alvini al Frosinone. Viviamo a pochi km di distanza e nonostante sia arrivato tardi in A sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti. Poi ci sono altri allenatori esperti come Allegri, toscano come noi, che rappresenta uno dei riferimenti massimi del calcio italiano". Infine, ha parlato anche dell'interesse da parte del patron del Napoli dopo la conquista del titolo portoghese nella passata stagione: “De Laurentiis è un mio fan? È andato in prescrizione l'interesse del Napoli per me? Beh, allora dopo la prescrizione non c'è niente da aggiungere...in futuro chi lo sa, vedremo".

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