Porto, Farioli: "Futuro in Italia? Chissà"

03 Nov 2026 - 16:32
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"Ho avuto l'onore di lavorare in diversi paesi e in vari club che mi hanno dato l'opportunità di iniziare, permettendomi di competere ad altissimi livelli e di partecipare a competizioni europee. L'anno scorso, qui al Porto, ho iniziato a vincere, il che è fondamentale per ogni allenatore". Così l'allenatore del Porto Francesco Farioli parlando alla vigilia della partita contro il Napoli in Champions League. Il tecnico ha speso parole di stima per Allegri, definito un "punto di riferimento". Interrogato su un possibile ritorno nel calcio italiano, magari sulla panchina del Napoli, Farioli ha risposto in modo sintetico: "Non sappiamo cosa ci riservi il futuro, vedremo". 

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