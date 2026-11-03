F1, l'ad della Ferrari: "Complimenti a Kimi, ci piacciono le sue qualità ma non è l'unico ad averle"

"Kimi ha fatto un ottimo lavoro e siamo tutti contenti. E' un ragazzo che si è impegnato, ha un talento che lo porta a vincere. Facciamo a lui tutti i complimenti e le congratulazioni più sincere". Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, in un incontro con la stampa sui conti del terzo trimestre, parlando di Andrea Kimi Antonelli, fresco vincitore del Mondiale piloti in F1 con la Mercedes. "Per quanto riguarda i rimpianti non credo che i se abbiano significato. Non rispondo non perché non c'ero, ma perché è una domanda che non ha senso. In generale quando mi si chiede se ho rimpianti per il passato la mia risposta è sempre no perché non puoi cambiare la storia" ha aggiunto Vigna.