F1, l'ad della Ferrari: "Complimenti a Kimi, ci piacciono le sue qualità ma non è l'unico ad averle"

03 Nov 2026 - 16:30
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"Kimi ha fatto un ottimo lavoro e siamo tutti contenti. E' un ragazzo che si è impegnato, ha un talento che lo porta a vincere. Facciamo a lui tutti i complimenti e le congratulazioni più sincere". Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, in un incontro con la stampa sui conti del terzo trimestre, parlando di Andrea Kimi Antonelli, fresco vincitore del Mondiale piloti in F1 con la Mercedes. "Per quanto riguarda i rimpianti non credo che i se abbiano significato. Non rispondo non perché non c'ero, ma perché è una domanda che non ha senso. In generale quando mi si chiede se ho rimpianti per il passato la mia risposta è sempre no perché non puoi cambiare la storia" ha aggiunto Vigna.

"Talento e impegno gli hanno permesso di raggiungere certe competenze. Competenze più impegno hanno permesso di raggiungere questi risultati. A noi piacciono le persone che hanno questa combinazione. Ma non è l'unico", ha sottolineato. 

"La competizione è ciò che ci spinge a migliorare. Alza continuamente l'asticella, alimenta la nostra determinazione e ci ricorda ogni giorno perché Ferrari corre: per vincere", ha aggiunto. E ancora: "Restiamo pienamente concentrati sulla Formula 1 e sul Wec, continuando a lottare fino all'ultimo appuntamento della stagione e, allo stesso tempo, lavorando senza sosta in vista del prossimo anno".

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