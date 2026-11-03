Fuori dagli 8 nella Race, ma protagonisti alle Atp Finals: dalla cavalcata di Nalbandian a Musetti, tutti i precedenti

Bisogna andare ancora indietro di qualche anno per trovare la cavalcata più incredibile vissuta da un sostituto alle Atp Finals. Era il 2005 e il torneo all'epoca si chiamava ancora Masters Cup. L'argentino David Nalbandian non avrebbe dovuto disputarlo, ma una serie di ritiri gli consentì di volare a Shanghai. Difatti, Andy Roddick e Marat Safin si fermarono per infortunio e Lleyton Hewitt scelse di rimanere accanto alla moglie per la nascita del primo figlio. Anche Roger Federer non era al meglio: tre settimane prima del torneo era in stampelle per un problema alla caviglia.