PROVE LIBERE 3

Russell rialza la testa, Ferrari in agguato ma solo con Hamilton

Il pilota inglese stavolge l'assetto della sua Mercedes e mette la freccia sul compagno di squadra Antonelli

di Stefano Gatti
27 Giu 2026 - 13:46
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Dopo due turni di prove libere dominate da Kimi Antonelli, George Russell rialza la testa e chiude al comando il terzo turno di prove libere del Gran Premio d'Austria con il tempo di un minuto, sette secondi e 96 millesimi, staccando di 38 millesimi il leader del Mondiale e di 115 Lewis Hamilton che rilancia la Ferrari dopo un venerdì pieno di punti interrogativi che sembrano però riguardare ancora Charles Leclerc, solo settimo a 356 millesimi dalla vetta. A separare i due ferraristi sono le due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris rispettivamente a 248 e a 264 millesimi da Antonelli e la Red Bull del padrone di casa Max Verstappen (+0.273).

In ritardo (anche di mezzo secondo) da Antonelli, nella seconda parte del turno finale di prove libere Russell stravolge l'assetto della sua monoposto e trova il guizzo nell'ultimo time attack, mentre l'italiano non riesce a massimizzare l'ultima uscita su mescola soft e deve accontentarsi del secondo posto, mantenendo però intatte le sue chances di pole position. Brivido finale per Hamilton che, rientrando ai box a fine prove, segnale via radio un'anomalia nel cambio della sua SF-26.

A chiudere la top ten delle FP3 con distacchi piuttosto consistenti dalle Mercedes sono la Red Bull di Isack Hadjar (+0.816) e le due Racing Bulls di Liam Lawson (+0.935) e Arvid Linbvblad che si ferma ad un secondo e 13 millesimi dalla vetta.

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