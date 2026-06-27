Russell rialza la testa, Ferrari in agguato ma solo con Hamilton

Dopo due turni di prove libere dominate da Kimi Antonelli, George Russell rialza la testa e chiude al comando il terzo turno di prove libere del Gran Premio d'Austria con il tempo di un minuto, sette secondi e 96 millesimi, staccando di 38 millesimi il leader del Mondiale e di 115 Lewis Hamilton che rilancia la Ferrari dopo un venerdì pieno di punti interrogativi che sembrano però riguardare ancora Charles Leclerc, solo settimo a 356 millesimi dalla vetta. A separare i due ferraristi sono le due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris rispettivamente a 248 e a 264 millesimi da Antonelli e la Red Bull del padrone di casa Max Verstappen (+0.273).