Pietrangeli, il figlio Filippo: "Per lui la maglia azzurra era tutto"

03 Dic 2025 - 13:02

Tra i primi ad arrivare al Foro Italico di Roma, alla camera ardente di Nicola Pietrangeli, il figlio Filippo, che ne ha ricordato il grande amore per la maglia azzurr. "Se non fosse stato così attaccato alla Coppa Davis magari avrebbe guadagnato qualcosa in più, ma lui era malato di questa cosa, per lui la maglia azzurra era tutto, indossarla era importantissimo. Rendiamoci conto che era un signore di 92 anni che ha amato il suo sport e che vedeva il tennis di oggi come una cosa di 'mostri' e marziani, nel senso di forti fisicamente" ha detto. Accanto al feretro sul campo Pietrangeli, spicca la Coppa Davis vinta nel '76 con Pietrangeli capitano. 

