"For the Love of the Shirt": Puma presenta le maglie di Portogallo, Svizzera e Austria

Le maglie Home sono disponibili sia in versione Authentic che Replica. Le maglie Authentic, indossate dai giocatori, sono realizzate con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, progettato per ridurre peso e attrito e garantire prestazioni di livello elite. Le maglie Replica offrono lo stesso design accattivante con una vestibilità più confortevole, perfette sia per le partite che per l’uso quotidiano. Entrambe le versioni incorporano la tecnologia dryCELL di PUMA per mantenere tifosi e giocatori asciutti e comodi.