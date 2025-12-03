"For the Love of the Shirt": Puma presenta le maglie di Portogallo, Svizzera e Austria

© puma
PUMA presenta oggi i nuovi Home kit delle Nazionali europee che saranno indossati alla Coppa del Mondo dell’estate prossima in Nord America. La sensazione che provano giocatori e tifosi quando indossano i colori del proprio Paese è impareggiabile. Gli eleganti Home kit di Portogallo, Austria e Svizzera riportano quella sensazione sul palcoscenico mondiale. Progettati per riflettere la cultura e il carattere di ogni nazione, sono creati per i momenti più importanti del calcio e per il palcoscenico più prestigioso. Ovunque si giochi, si gioca For the Love of the Shirt.
La maglia Home del Portogallo incanala l’energia dell’oceano e l’intensità di una squadra pronta a far onde sul palcoscenico più importante. L’iconica base red è arricchita da un motivo ondulato e da accenti green, un richiamo alle radici marittime del Paese e al suo spirito audace. È un design che parla a chi è nato per esplorare e vive per giocare por amor à camisola.
La maglia Home dell’Austria sa di casa. Con un design radicato nello spirito avventuroso del Paese, la maglia rende omaggio ai tifosi austriaci ed è pronta a rappresentarlo sul palcoscenico più importante del mondo. La jersey presenta una audace base bold red in contrasto con maniche e spalle black, impreziosita da sottili dettagli red sui bordi delle maniche per un look pulito e moderno. Lo stemma della nazionale austriaca e il logo PUMA white spiccano sul petto, conferendo alla maglia un’identità forte e orientata alle performance.
La maglia Home della Svizzera arriva con stile deciso. Ispirata ai passaporti futuristici del Paese e realizzata con la celebre precisione svizzera, questa maglia Helvetic-red trova il perfetto equilibrio tra disciplina e libertà, tutto ciò di cui una squadra ha bisogno per lasciare il segno sul palcoscenico più importante del mondo. La vivace base Swiss-red è arricchita da un delicato motivo tonale dinamico che dona texture e movimento al design. Nitidi inserti laterali e dettagli white coordinati accentuano il contrasto, creando un look che unisce identità nazionale ed estetica performante all’avanguardia.
Le maglie Home sono disponibili sia in versione Authentic che Replica. Le maglie Authentic, indossate dai giocatori, sono realizzate con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, progettato per ridurre peso e attrito e garantire prestazioni di livello elite. Le maglie Replica offrono lo stesso design accattivante con una vestibilità più confortevole, perfette sia per le partite che per l’uso quotidiano. Entrambe le versioni incorporano la tecnologia dryCELL di PUMA per mantenere tifosi e giocatori asciutti e comodi.
Riflettendo l’impegno di PUMA verso la sostenibilità, le maglie Replica sono realizzate tramite l’iniziativa RE:FIBRE, che utilizza scarti tessili riciclati per creare nuovi materiali senza comprometterne la qualità. Contenendo almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati e altri materiali in poliestere riutilizzato, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un processo di produzione più circolare e sostenibile per le maglie da calcio.