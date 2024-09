Rupert Keegan, l'insostenibile leggerezza dell'essere... pilota di F1

IL RICORDO

Molto legato all'Italia, l'ex-pilota inglese di Formula 1 si è spento nella sua residenza all'Isola d'Elba

© Facebook “Made It Out Alive”, ne eravamo usciti vivi. Era questo il titolo del docufilm che Rupert Keegan, l’ex pilota inglese di Formula 1 scomparso lunedì 23 settembre all'età di sessantanove anni, aveva dedicato dieci anni fa ai ruggenti anni Settanta del Mondiale, quando ancora era piuttosto raro che un stagione si concludesse senza lutti da pista. Già, suona strano oggi "Made It Out Alive"... Sopravvissuto senza (troppi) danni a quelle sfide al volante di ormai mezzo secolo fa, Keegan ha dovuto infine alzare bandiera bianca nella sua battaglia contro una malattia incurabile, chiudendo per sempre gli occhi nella sua residenza all’Isola d’Elba. Nato il 26 febbraio del 1955 a Westcliffe-on-Sea (nell'Essex, una sessantina di chilometri ad est di Londra, sulla foce del Tamigi), Rupert Arnold Keegan era molto legato all’Italia: la sua adorata Elba appunto ma anche Monza, per ragioni affettive. E poi gli Stati Uniti: aveva vissuto anche a Miami. In Formula Uno Keegan aveva corso 25 Gran Premi tra il 1977 e il 1982, senza mai disputare una stagione completa e soprattutto senza mia riuscire ad affrancarsi dall'appartenenza a squadre di secondo piano (Hesketh, Surtees, March la Williams privata della scuderia RAM) che non gli avevano concesso alcuna vera occasione di mostrare fino in fondo il suo potenziale. Certamente sprovvisto del talento di James Hunt (del quale era otto anni più giovane), Rupert era però in un certo senso il “gemello diverso” del campione del mondo del 1976, anno nel quale lui aveva vinto uno dei campionati inglesi di Formula 3 (quello sponsorizzato dalla compagnia petrolifera BP).

© Facebook

Look da rock star per entrambi, lunghi capelli biondi James, castani Rupert. La stessa fama da viveur, connoisseur of life e tombeur de femmes (fate voi) ma originata da condizioni sociali molto diverse e opportunità… anche. Rupert proveniva da una famiglia agiata, suo padre era titolare di una piccola compagnia aerea che fu anche uno dei suo primi sponsors. All'epoca (poche storie) la Formula Uno non richiedeva la preparazione fisica e mentale di oggi e comunque a stessa non era praticata, se non in minime dosi: Rupert faceva volentieri a meno anche di quelle e non si è mai trovato in giro qualcuno che gli desse torto.

© Facebook

Lo stesso appetito di Hunt insomma, ma una “fame” diversa, che aveva inevitabilmente contribuito a fare la differenza. Inconfondibile in pista per il suo casco arancio brillante con la “K” stampata… sulla fronte, tanto per restare in tema Keegan lo era anche - nel 1977, la sua stagione d’esordio - per via della “Penthouse Pet” dipinta languidamente allungata sul fianco della sua Hesketh blu numero 24 o maliziosamente seduta... sul muso della monoposto del team con il quale tre anni prima aveva fatto il suo debutto in Formula Uno lo stesso Hunt e che era di proprietà di Lord Alexander Hesketh, lui pure... uomo di mondo. La Hesketh Penthouse... Qualcosa che nella Formula Uno asettica, sostenibile (ma anche bacchettona e sostanzialmente ipocrita) di oggi non potrebbe esistere e infatti non esiste.

© Getty Images

Parallelamente alla sua poco fortunata esperienza nei Gran Premi iridati, Rupert riuscì a levarsi qualche soddisfazione nella Formula Aurora, il campionato nazionale (britannico) riservato alle monoposto della massima formula “dismesse” dal Mondiale, vincendolo nel 1979 con la Arrows FA1 del Clowes Racing, la monoposto porta l’anno prima in gara nel Mondiale da Riccardo Patrese e da Jochen Mass. Ironia della sorte, il 3 giugno del 1979, proprio al volante della Arrows, Keegan prese parte al Gunnar Nilsson Memorial Trophy di Donington, gara di Formula Uno non valida per il Mondiale organizzata per ricordare il pilota svedese morto a causa di un tumore: la stessa patologia che ha suo malgrado accompagnato Rupert verso l’ultimo traguardo. In quella occasione il pilota inglese si classificò quinto dietro ad Alan Jones, James Hunt, Mario Andretti e a un giovanissimo Nelson Piquet.

© Getty Images

Lasciate le ruote scoperte dopo un breve e infruttuoso passaggio in Formula Indy (Campionato CART), Rupert chiuse la sua carriera con i prototipi del Gruppo C, piazzandosi al quinto posto della 24 Ore di Le Mans del 1983 sulla Porsche 956 Fitzpatrick Racing divisa con i connazionali John Fitzpatrick (titolare del team) e Guy Edwards. Scese ancora in pista con la Lister Storm GT nel 1995, poi appese il casco al chiodo ma non abbandonò per molti anni ancora il mondo del motorsport, magari scendendo in pista nelle gare per vetture storiche o in raduni come il tradizionale Festival of Speed di Goodwood.

© Facebook

Chi scrive ricorda Rupert Keegan con dolcezza e nostalgia e la tendenza a... gemellarlo con il suo quasi omonimo (e altrettanto capellone) Kevin Keegan, di quattro anni maggiore e mitico numero sette del Liverpool negli anni Settanta.

Rupert e il suo casco arancione, il carisma al di là del talento e poi quella Hesketh "vietata ai minori"che - ai suoi occhi di ragazzo innamorato della Formula Uno - rivaleggiava meravigliosamente con la “fiammeggiante” e “leonina” Shadow DN9 del giovanissimo Jan Lammers. E che ancora ricorda l’autografo siglato da RK sul suo quaderno a quadretti nel paddock di Monza, il primo giorno di prove del Gran Premio d’Italia del 1982, la foto scattata proprio in quella occasione e che conserva tuttora gelosamente nel cassetto più profondo. Ancora in pista, con la March che Mass aveva abbandonato dopo il suo coinvolgimento nell’incidente mortale di Gilles Villeneuve. Rupert appena appena arrotondato ma la stessa leggerezza esistenziale, lo stesso carisma e lo stesso fascino.

Godspeed, Rupert. Buon viaggio.