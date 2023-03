Riecco Stroll: il polso è guarito, correrà in Bahrain

ASTON MARTIN

Il canadese rientra in extremis: nulla da fare per Drugovich

© Getty Images Lance Stroll sarà regolarmente in pista nel weekend del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di Formula 1. Lo ha confermato il suo team, la Aston Martin. I medici hanno dato il via libera al canadese, che aveva riportato un problema al polso che lo ha escluso dalla sessione di tre giorni di test della scorsa settimana. Stroll si era infortunato in un incidente in bicicletta, durante un allenamento.

"È stato frustrante non essere in Bahrain per i test pre-stagionali e sono rimasto deluso per aver perso i tre giorni di lavoro", ha detto il pilota. "Tuttavia, dato l'infortunio al polso, io e il team abbiamo pensato che fosse meglio concentrarci sul recupero, in modo da essere pronto per questo weekend e per la lunga stagione che ci aspetta".

"È stato uno sfortunato incidente, sono caduto dalla bici quando la mia gomma ha preso un buco nel terreno. Ma per fortuna - ha aggiunto - il danno non è stato significativo e un piccolo intervento chirurgico riuscito al polso destro ha risolto il problema molto rapidamente. Da allora, ho lavorato sodo con la mia squadra per assicurarmi di essere completamente in forma per gareggiare questo weekend".