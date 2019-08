Raikkonen in dubbio: si è stirato. "Bere è più sicuro di fare sport"

Kimi Raikkonen è a rischio forfait per il GP del Belgio. Il finlandese dell'Alfa Romeo, zoppicante, si è regolarmente presentato a Spa e farà un provino nella mattinata di venerdì: "Non sono handicappato. Ho stirato un muscolo della gamba sinistra e questo è tutto. Vedremo cosa accadrà". Il team ha comunque allertato il pilota di riserva Marcu Ericsson che potrebbe sostituirlo in gara: "Scopriremo domani se potrò correre". Poi Iceman ha continuato: "Mi sono fatto male facendo dello sport. Sto diventando vecchio. Ho sempre detto che è più pericoloso fare sport. Bere è probabilmente più sicuro. Di solito non ti fai male, hai solo i postumi di una sbornia...".