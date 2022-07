Qualifiche Ungheria, Sainz: "Il passo c'è, ci proveremo". Leclerc: "Possiamo rimontare"

f1 ungheria

In casa Ferrari c'è l'amaro in bocca per non aver conquistato la pole, ma Sainz e Leclerc sanno di poter puntare alla vittoria

Ungheria da ricordare per Russell



















































Le qualifiche del GP di Ungheria stavano per portare ancora una volta la firma della Ferrari, con Sainz e Leclerc che stavano agguantando l'ennesimo uno-due che avrebbe fatto sognare tutti. A rovinare la festa Rossa è Russell, che beffa lo spagnolo di soli 44 millesimi, ma per Sainz c'è comunque tanta soddisfazione: "Mi sento sempre meglio, gara dopo gara sento di avere il passo per la pole. Oggi è sfuggita per poco, ma complimenti a Russell perché ha fatto un tempo super".

"Ovviamente puntiamo alla vittoria, il passo c'è e la partenza sarà fondamentale. Il passo Mercedes è una vera e propria incognita, vedremo se riusciremo a sorpassarlo in gara" ha spiegato il pilota iberico.

Charles Leclerc aprirà la seconda fila dal terzo posto in griglia, ma non vuole sentir parlare di vantaggio su Verstappen (10° a causa di problemi di perdita di potenza): "Noi ci concentriamo su noi stessi, ho faticato tanto con le gomme e non sono stato costante. Non sono riuscito a mettere le gomme in temperatura, ma siamo terzi e abbiamo il passo per fare bene domenica e punta alla vittoria. Il passo c'è, bisogna capire cosa sia successo oggi alle gomme. Sono sicuro che possiamo rimontare in gara".