Qualifiche Silverstone, Leclerc soddisfatto: "Così mi piace". Sainz: "Tocca spingere nella Sprint"

GP GRAN BRETAGNA

Il monegasco, che chiude la seconda fila al fianco della W12 di Bottas, punta forte sulla gara

La Sprint Qualifying della Ferrari a Silverstone partirà dalla seconda fila, con la quarta casella in griglia conquistata da Charles Leclerc. Prestazione da applausi per il pilota monegasco, che nonostante il format tutto nuovo e la frenesia di scendere in pista per le qualifiche dopo una sola sessione di libere si è detto soddisfatto: "Mi piace non avere tanta preparazione e non vedere i dati, bisogna essere subito ok e l'approccio mi è piaciuto. Ora occhi e attenzione sulla gara, speriamo di poter fare bene". Silverstone, un venerdì speciale Getty Images

Solo quinta fila e nona posizione in griglia di partenza per Carlos Sainz, che proverà a risalire in Sprint per conquistare un buon piazzamento iniziale per la gara di domenica: "È stata una qualifica che sembrava andare bene, in Q2 ero veloce, poi per qualche motivo ho rallentato e non ho trovato il feeling con la macchina. Qualcosa da analizzare l'abbiamo, ora dobbiamo spingere per la Spint Qualifying".