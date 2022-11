Qualifiche GP Abu Dhabi, Leclerc: "Lavoreremo per il secondo posto". Sainz: "Tutto è aperto"

f1 abu dhabi

La coppia Ferrari proverà a tenersi alle spalle le due Mercedes per cercare di centrare il secondo posto in classifica costruttori

Yas Marina, l'ultima pole della stagione











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a regalare a Ferrari il secondo posto in classifica costruttori in 2022 iniziato benissimo e finito col calo. Lo faranno partendo dalla seconda fila nel GP di Abu Dhabi a Yas Marina, col monegasco che partirà terzo: "Ho fatto un bloccaggio alla 6-7, ma questa è la posizione in griglia che meritiamo perché le Red Bull sono state più forti. Siamo in una buona posizione, sarà una battaglia serrata con Perez".

Vedi anche Formula 1 Qualifiche GP Abu Dhabi, Verstappen: "Alti e bassi, ma va bene così". Perez: "Sarà gara interessante" "Anche noi collaboreremo e cercheremo di massimizzare il risultato. Sappiamo che le Red Bull sono forti la domenica, ma noi cercheremo di lavorare insieme e daremo tutto per poter ottenere il secondo posto nel campionato piloti e costruttori. Prima di andare in vacanza ci concentriamo su domani, poi spingerò per tornare più forte in vista del prossimo anno" ha commentato Leclerc, che ha l'obiettivo di chiudere da vicecampione del Mondo.

SAINZ: "TUTTO APERTO"

Quarto posto in griglia di partenza per Carlos Sainz che apre al gioco di squadra con Leclerc per tenere le due Mercedes dietro e cercare la rimonta su Red Bull per il titolo da vicecampione tra il monegasco e Perez: "Non ho fatto grossi errori, ho fatto una qualifica pulita e peccato per l'ultimo out lap perché avevo McLaren e Alpine lente davanti e non ho messo le gomme in temperatura. Ho perso tanto tempo, l'importante è che il passo c'è, sono veloce e partiamo dalla seconda fila. Non siamo messi male, abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a ieri. In gara di solito facciamo fatica, ma vedremo. Le Red Bull sono forti, la Mercedes parte dietro e avremo una buona opportunità di batterle e finire davanti in campionato. Essere aggressivi in partenza sarà importante, devo stare attento a Leclerc e comunque dobbiamo finire davanti alle Mercedes per chiudere davanti in campionato. Strategia? C'è più degrado rispetto agli altri anni, sarà una gara dura per le gomme e non c'è niente di definito. Possiamo provare a fare tutto, vedremo. L'importante è avere recuperato il passo che ieri non avevamo.

MEKIES: "POSSIAMO GIOCARCELA"

A commentare le prestazioni delle due Rosse ci ha pensato Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari: "Oggi avevamo deciso di trarre il massimo dalla macchina senza guardare le Mercedes, ottimizzare tutto per il risultato. Siamo vicini alle Red Bull, le Mercedes ci sono dietro e sappiamo che possiamo giocarcela. Abbiamo sperato che la pista andasse nella nostra direzione, ma tutte le monoposto vanno forte la sera e Leclerc e Sainz hanno fatto un gran lavoro e sono andati davvero molto forte.