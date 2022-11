Qualifiche GP Abu Dhabi, Verstappen: "Alti e bassi, ma va bene così". Perez: "Sarà gara interessante"

f1 abu dhabi

L'olandese conquista l'ennesima pole della stagione e apre al lavoro di squadra per favorire il compagno Perez al titolo di vicecampione

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen conquista la pole numero sette della sua stagione, quella del secondo titolo iridato consecutivo a suon di record. Per l'olandese il GP di Abu Dhabi a Yas Marina partirà senza monoposto davanti, ma con la consapevolezza di essere l'ago della bilancia per la sfida Perez-Leclerc per il secondo posto in generale: "Tutte e due le macchine sono in prima fila, vogliamo vincere la gara ma anche chiudere con Perez secondo in campionato. Per noi è un buon punto di partenza, cercheremo di controllare la gara anche se mi aspetto una grande battaglia per domani".

Vedi anche Formula 1 Red Bull domina le qualifiche: pole di Verstappen, le Ferrari di Leclerc e Sainz al via dalla seconda fila "È stata una qualifica con alti e bassi, siamo partiti bene e nel Q2 abbiamo pasticciato un po'. Non riuscivo a mettere insieme il grip nei vari settori, nel Q3 poi abbiamo rimesso tutto insieme e nonostatante la preoccupazione perché mi si è spento tutto in auto siamo riusciti in un buon risultato" le parole di Super Max.

PEREZ: "CON LECLERC SARÀ GARA INTERESSANTE"

Secondo posto in griglia per Sergio Perez che sorride e ringrazia Verstappen: "È stato un buon inizio, non sono riuscito a fare un buon passo in Q3 ma va bene monopolizzare la prima fila. Abbiamo lavorato insieme come team, guardiamo con ottimismo a domani che è la giornata che conta. Grazie mille a tutti i fans, spero in una buona gara domani. Sarà interessante perché la Ferrari sarà forte, poi ci saranno le Mercedes. Sarà una gara interessante".