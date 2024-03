Qualifiche F1 Bahrain, Leclerc: "Deluso, ho perso ritmo". Sainz: "Qualcosa non è andata"

GP BAHRAIN

Piloti Ferrari molto critici per il risultato ottenuto nella prima qualifica della stagione, Vasseur fiducioso: "Ho buone sensazioni"

Charles Leclerc ottiene la prima fila nel GP del Bahrain di F1, ma il pilota monegasco è deluso dal risultato ottenuto. Con la Ferrari SF-24 in seconda casella in griglia di partenza in vista del GP che si correrà inusualmente di sabato, il pilota della Rossa è molto critico: ""Sono un po' deluso, abbiamo fatto delle buone qualifiche dopo un weekend iniziato in maniera complicata. In Q1 è stata difficile, ho usato due set di soft che ha compromesso il Q3".

"Siamo in una situazione migliore rispetto all'anno scorso, ora vediamo cosa succede domani. In Q2 ho fatto un giro migliore del Q3 di Max, abbiamo perso ritmo con il set usato e ho dovuto riadattarmi alla gomma nuova e ho perso tempo. Ma è una qualifica positiva" il commento di Leclerc, che in Q2 ha ottenuto il tempo migliore in assoluto della sessione di qualifica.

Il monegasco ha quindi aggiunto: "Ho fiducia del passo avanti fatto, ma dobbiamo aspettare domani per capire quanto grosso sia. Pensiamo Red Bull sia avanti, ma se c'è l'opportunità attaccherò".

SAINZ: "QUALCOSA NON VA"

In seconda fila, alla quarta casella in griglia alle spalle della Mercedes di George Russell, anche Carlos Sainz è deluso dal risultato: "Penso che tutti ci aspettassimo la pole di Max, ma mi sentivo in lotta dopo Q1 e Q2. Ma non abbiamo trovato i decimi che di solito trovo, ho fatto un giro conservativo per salvare la gomma e in Q3 poi non sono riuscito. Da 29.3 a 29.5, c'è qualcosa che non va. La Q3 non è andata perfettamente". Vedi anche Formula 1 Qualifiche F1 Bahrain, Verstappen: "Pole inattesa, siamo messi bene". Russell: "Se avrò l'occasione..."

VASSEUR: "HO BUONE SENSAZIONI PER IL GP"

Commentando il risultato delle qualifiche, il team principal Ferrari Frédéric Vasseur si è sbilanciato nell'analisi aprendo a una gara con una Rossa protagonista: ""Eravamo primi in Q1 e Q2 e speravamo anche nel Q3, ma non siamo riusciti a mettere insieme il giro. Ma siamo stati bravi, poi vedremo domani cosa succederà. Sono felice, fin dall'inizio abbiamo detto che era difficile interpretare i test e siamo andati alla cieca sul carburante. Due decimi sono 5 chili di carburante, oggi eravamo tutti al limite su motore e carburante. Il quadro è buono, l'importante è comunque la gara. Non lotteremo solo con Red Bull, ma con tutti. Rispetto all'anno scorso tutti proveremo a metterli sotto pressione e dovranno usare strategie che non gli renderanno la vita facile. Lotta per il secondo posto? Non ho la sfera di cristallo, ma se guardiamo all'anno scorso oggi siamo partiti col passo giusto e sarà importante fare una bella gara. Domani trarremo le conclusioni del caso. Sarò contento se faremo passi avanti in termini di prestazione, il secondo passo è essere costanti e non avere troppo degrado in gara. Dobbiamo essere opportunisti e non sprecare le occasioni in gara. Vogliamo fare un buon bottino di punti già da domani. Difficile fare previsioni, la partenza sarà importante e ho buone sensazioni".