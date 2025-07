Tutta colpa... di Hamilton! Hulkenberg sul podio, violato lo strapotere delle Big Four

Clamoroso a Silverstone, viene da dire! A maggior ragione prendendo atto di come a montare sul terzo gradino - respingendo appunto le velleità di Hamilton - sia stato un pilota alla guida di una monoposto di terza schiera (la Sauber appunto), per quanto proprio grazie al terzo posto inglese salita di livello e al sesto posto del Mondiale dietro alle Big Four di cui sopra e alla Williams che sulla pista di casa ha rimediato al doppio passo falso austriaco. Al di là degli aspetti emozionali insomma e nella sua eccezionalità (legata alle mutevoli condizioni meteo e all'azzardo strategico), il podio di Hulkenberg a Silverstone ha confermato l'abisso che separa le quattro squadre principali del Mondiale dal resto del mondo. Il trend però è... incoraggiante: l'exploit-podio (doppio, in quel caso!) era riuscito l'anno scorso solo alla Alpine ma molto più tardi in stagione, grazie al secondo al terzo posto di Esteban Ocon e di Pierre Gasly nel GP del Brasile (non a caso anche allora sul bagnato) che - vincendolo - permise a Max Verstappen di mettere di fatto sotto chiave il suo quarto titolo.