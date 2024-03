Qualifiche F1 Bahrain, Verstappen: "Pole inattesa, siamo messi bene". Russell: "Se avrò l'occasione..."

GP BAHRAIN

Verstappen conquista la pole e sorride, Russell è onesto: "Penso lotteremo tutti per il secondo posto"

F1 Bahrain, venerdì da pole



































































© Getty Images 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Cambiano le stagioni di F1, ma non il risultato delle qualifiche nel GP del Bahrain, dove la prima pole va al solito Max Verstappen. L'olandese tre volte iridato chiude la sessione di qualifica del venerdì di Manama in 1:29.179, precedendo di due decimi la Ferrari di Leclerc che conquista la prima fila. Il pilota Red Bull si è detto però sorpreso del risultato ottenuto: "Mi sono divertito molto, c'era tanto grip e il vento ha reso complicato il giro. Siamo andati veloci in Q1 e Q2, ma tirare tutto in Q3 è stato difficile. Pole inattesa, ma la macchina è andata come ci aspettavamo".

"Dovevamo ottimizzare tanto in macchina, ma abbiamo preso la direzione giusta e ci siamo riusciti. In gara saremo tutti vicini, siamo messi bene pare, ma domani vedremo. Ho fiducia di poter fare una gara forte" le parole del poleman.

RUSSELL: "TUTTI IN LOTTA PER IL SECONDO POSTO"

Ad aprire la seconda fila c'è invece la Mercedes di George Russell, che è riuscito a mettere insieme un giro con la sua W15 capace di mettersi davanti alla Ferrari di Carlos Sainz: "Sono molto felice e in fabbrica hanno fatto un lavoro super per darci una macchina che fa il suo. Ma davanti c'è sempre Max. La forma è buona, speriamo nel passo gara per concretizzare. Abbiamo fatto un gran lavoro al simulatore, abbiamo lavorato per migliorarci e domani vedremo. In qualifica abbiamo fatto bene, speriamo di non aver compromesso il passo gara. Domani Red Bull è forte, se ci sarà l'opportunità ci proveremo, ma penso che per tutti la gara sarà per il secondo posto".