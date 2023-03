Verstappen in pole a Sakhir, prima fila Red Bull. Ferrari in agguato dalla seconda fila

PROVE UFFICIALI

Il campione del mondo in carica implacabile nella caccia alla prima pole dell'anno

© Getty Images Dopo tre turni di prove libere non particolarmente brillanti, Max Verstappen ristabilisce l'ordine "naturale" delle cose e "stacca" la pole per il Gran Premio del Bahrain. A prendere il via dalla prima fila accanto all'olandese sarà il suo compagno di squadra Sergio Perez, staccato di soli 138 millesimi. Prima fila monopolizzata dalle Red Bull, seconda tutta rossa con il terzo tempo di Charles Leclerc (che rinuncia al suo secondo time attack per conservare un treno di soft per il GP) a 292 millesimi da SuperMax e Carlos Sainz a 446 millesimi. Dalla terza fila Fernando Alonso con la Aston Martin e George Russell con la migliore delle Mercedes.

© Getty Images

Regalo di compleanno con i fiocchi per papà Jos da parte di Max Verstappen che mette a segno a Sakhir la ventunesima pole position della sua carriera e guarda ancora una volta tutti dall'alto in basso al via del Mondiale, salendo in cattedra nelle qualifiche dopo tre turni di prove libere lontane dalla perfezione ma evidentemente propedeutiche al nuovo exploit. Il due volte campione del mondo resta al coperto anche nelle prime due fasi delle prove ufficiali, chiuse al comando dalle Ferrari (Sainz nel Q1, Leclerc nel Q2).

© Getty Images

Il monegasco della Ferrari abbandona la missione-pole dopo il primo time attack del Q3, scegliendo di conservare un treno di soft per il GP: mossa che gli darà una chance in più nel finale di gara ma nell'immediato penalizza lo scatto al semaforo del monegasco, chiuso dal muro Red Bull al via. Il ricovero anticipato della SF-23 numero sedici nel garage rosso consente infatti a Perez di scavalcare Leclerc nella caccia alla restante casella di partenza sulla prima fila. Il messicano incassa 138 millesimi da Verstappen, mentre sfiora i tre decimi il ritardo finale di Charles che viene raggiunto in seconda fila da Sainz, il cui deficit sfiora già il mezzo secondo.

© Getty Images

Deve rassegnarsi ad abbandonare il centro della scena il grande protagonista delle prove libere Fernando Alonso ma Aston Martin si tiene stretto il ruolo di terza forza al via del Mondiale, a pari merito con Mercedes. Alonso prenderà infatti il via dalla terza linea insieme a George Russell. Subito alle loro spalle Lewis Hamilton con la W14 numero quarantaquattro e lo stoico Lance Stroll con la seconda AMR23 powered by Mercedes. Tra le "Vedone" e le Frecce Nere (anche Hamilton e Russell hanno tenuto da parte un treno di soft) potrebbe andare in scena nel GP una lotta inaspettatatmente incerta per l'ultimo gradino del podio, ma solo nel caso qualcosa andasse storto là davanti per Red Bull e/o Ferrari.

© Getty Images

Approdati al Q3 ma chiaramente mai in lotta per la pole anche Esteban Ocon (Alpine) e Nico Hulkenberg (Haas) che occupano la quinta fila e intanto eclissano i rispettivi compagno di colori Pierre Gasly (ultima fila) e Kevin Magnussen (penultima). Escluso all'ultimo secondo dal Q3 ad opera di Stroll, Lando Norris salva almeno parzialmente il bilancio McLaren (nona fila invece per il rookie Oscar Piastri). Bottas vince il derby Alfa Romo e Sauber chiudendo con il dodicesimo tempo davanti appunto a Guanyu Zhou. Settima fila tutta da Estremo Oriente per il pilota cinese e il giapponese Yuki Tsunoda. Meglio del previsto la Williams che allinea Alexander Albon e l'altro rookie Logan Sargeant in ottava fila, seguiti da Magnussen e dal già citato Piastri, mentre Nyck De Vries apre un'ultima fila completata da Pierre Gasly, del quale curiosamente il pilota olandese ha preso il posto in casa Alpha Tauri.