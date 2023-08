Prove 2 Zandvoort: solo Norris davanti a Verstappen. Ricciardo ko, Liam Lawson al suo posto

GP OLANDA

Frattura alla mano sinistra per l'australiano di Alpha Tauri, il giovane neozelandese Lawson al suo posto

F1, le immagini del venerdì di libere a Zandvoort



















































1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Orange sì ma con nuances papaya per il secondo turno di prove del Gran Premio d'Olanda: a mettere a segno il miglior tempo è infatti Lando Norris con la McLaren: ventitré millesimi di vantaggio per il pilota di Glastonbury nei confronti dell'idolo di casa Max Verstappen. Il terzo tempo è di un altri pilota inglese: il sempre più volitivo Alexander Albon con una Williams sempre molto competitiva ad inizio weekend... con 269 millesimi di ritardo dalla vetta. Quarto tempo per Lewis Hamilton a 303 millesimi. Delude la Ferrari che fatica più del lecito nei tratti guidati del movimentato tracciato olandese e resta fuori dalla top ten: undicesimo tempo per Charles Leclerc a 585 millesimi da Norris, sedicesimo per Carlos Sainz (+0.763, due lunghi nella ghiaia della via di fuga), il cui weekend si apre oltretutto con un turno di ritardo, avendo lo spagnolo ceduto la sua SF-23 al terzo pilota Robert Shwartzman nel turno d'apertura. La seconda e ultima sessione del tredicesimo appuntamento iridato è stata interrotta con la bandiera rossa a causa di due uscite di pista simultanee (ma separate) dei due australiani Oscar Piastri e di Daniel Ricciardo alla curva tre sopraelevata: conseguenze piuttosto pesanti per il pilota australiano, sceso dalla sua Alpha Tauri dolorante al polso sinistro e portato in ospedale. dove gi è stata diagnosticata una frattura alla mano. Da Helmut Marko è arrivata la notizia del forfait di Daniel, il cui posto per il resto del weekend viene preso dal ventunenne neozelandese Liam Lawson, pilota di riserva di Alpha Tauri (e Red Bull)

© Getty Images

Finito contro le barriere pochi secondi dopo il connazionale Piastri (e non avvertito in tempo dal suo team), Ricciardo si era trovato la pista sbarrata dalla McLaren sulla traiettoria più esterna e alta della curva sopraelevata, lungo la traiettoria ideale. GP già finito per l’australiano, rientrato nel Mondiale poco più di un mese fa in Ungheria prendendo il posto del deludente Nyck De Vries.

© Getty Images

La bandiera rossa ha fatto in buona sostanza da spartiacque ad una sessione fin lì contraddistinta dalla ricerca del miglior assetto in versione qualifica ed alla ripresa invece quasi tonalmente dedicata dall'intero gruppo simulazione del ritmo-gara. Verstappen perde quindi per mano di Norris la sua... imbattibilità ogni volta che la Formula Uno contemporanea è scesa in pista a Zandvoort (prove e gara) ma la sostanza non cambia e il pronostico nemmeno.

© Getty Images

Sorprende, in negativo, la Ferrari: giornata interlocutoria ma soprattutto emigmatica sia per Leclerc che per Sainz. Il ritardo apparentemente non pesantissimo (meno di sei decimi) di Leclerc non deve ingannare: Zandvoort è infatti il secondo tracciato più corto del calendario dopo Montecarlo. Undicesimo tempo per il monegasco, sedicesimo per il madrileno e un fine settimana tutto da reiventare, sia a livello di time attack che di passo-gara. Davanti a Leclerc nella top ten (dalla quinta casella in giù) chiudono Yuki Tsunoda con l'altra Alpha Tauri, Pierre Gasly (Alpine), Sergio Perez e le Aston Martin di Lanne Stroll e Fernando Alonso, seprate da Valtteri Bottas con la migliore delle Alfa Romeo Sauber. Vedi anche Formula 1 Verstappen: "Per la pole siamo messi bene". Perez: "Giornata positiva ma siamo tutti vicini"