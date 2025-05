Colapinto-Alpine, una scommessa da tutto e subito

Raramente protagonista in Formula 2, Franco si era però imposto lo scorso anno in gara-uno (Sprint Race) proprio ad Imola - la scena del suo... ri-debutto nel Mondiale - e aveva poi fatto ancora in Italia il suolo esordio nel Mondiale sulla Williams in sostituzione di Logan Sargeant, mettendosi subito in evidenza a Monza, per poi segnare i suoi primi punti a Baku e rimpinguare il bottino ad Austin. Da lì in avanti però una serie di incidenti (con conseguenze pesanti per le già scarse finanze del team) avevano spinto molti a rivedere l'entusiastico giudizio iniziale, quantomeno a sospenderlo in attesa di una controprova che... adesso è dietro l'angolo. Franco ha la seconda chance in Formula Uno nel giro di otto mesi: non è da tutti e non è per tutti. La Formula Uno ha continuamente bisogno di nuovi protagonisti, anche - se non soprattutto in termini di "geopolitica" e di espansione verso nuovi-vecchi mercati, come quello dell'America Latina. Da questo punto di vista l'entusiasmo scatenato da Colapinto nel giro di pochi GP tra i suoi connazionali ha letteralmente illuminato i plenipotenziari della Formula Uno. Da Imola in avanti sulla griglia di partenza ci saranno due rookie sudamericani: il brasiliano Gabriel Bortoleto e appunto l'argentino Colapinto. Per chi guarda lontano, due futuri primattori sulla scena del Mondiale.