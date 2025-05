Piastri congeda Doohan: "Può andare a testa alta, avrà una carriera di successo da un'altra parte"

Per un pilota australiano che guida la classifica generale piloti della Formula Uno, ce n'è uno che lascia (gli auguriamo solo temporaneamente) la griglia di partenza oppure viceversa: DownUnder appunto. Nel corso di una conversazione con il programma Wide World of Sports, il leader del Mondiale Oscar Piastri ha detto la sua (di fatto congedadolo) sulla retrocessione del connazionale Jack Doohan da parte di Alpine per fare spazio all'argentino Franco Colapinto: da una parte della "fine del mondo" all'altra insomma. Non proprio consolatorie, le parole di Piastri per Doohan: