F1 Brasile, Antonelli: "Qualifiche complicate". Leclerc: "Tensione con Hamilton? Capitolo da chiudere"

Dalla quarta casella partirà Charles Leclerc, soddisfatto del feeling: "È stata una qualifica molto più positiva del risultato che abbiamo avuto, abbiamo imparato tantissimo con il team. Ho deciso di essere molto più aggressivo in tante scelte, è stato un esperimento che pagherà e finalmente sul bagnato - che nelle categorie minori era la mia specialità - ho avuto un buon feeling in Ferrari, dopo tanti anni difficili". Al monegasco, poi, è stato chiesto della tensione col compagno di squadra Hamilton nello scorso weekend: "Serve sempre avere una discussione, ma non penso che sia il caso di continuare a parlarne per così tanto tempo: ho parlato con Lewis ed è la cosa più importante, non dobbiamo essere sempre d'accordo ma è importante chiudere questo capitolo".