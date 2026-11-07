F1 Brasile, Antonelli: "Qualifiche complicate". Leclerc: "Tensione con Hamilton? Capitolo da chiudere"
Kimi chiude col terzo crono ma avanza in P2 per la penalità a Russel. Il monegasco sul rapporto col compagno: "Non dobbiamo essere sempre d'accordo"
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"È stato molto complicato, non sapevo cosa aspettarmi perché qui non avevo mai guidato sul bagnato. Ho faticato con le intermedie e sono quasi uscito di pista. Ma la prova è stata sufficiente per piazzarmi con il terzo crono. Vediamo domani come sarà il meteo, qui è molto imprevedibile. Nel complesso cercheremo di essere pronti ad ogni situazione". Così Kimi Antonelli, campione del modo di F1, con la Mercedes, dopo le qualifiche del Gp del Brasile. Per la penalità al compagno di squadra George Russell, Kimi Antonelli che ha chiuso con il terzo crono, scatterà domani in prima fila.
Russel dovrà scalare di sette posizioni a causa di una penalità, ma si rammarica per aver mancato il miglior tempo: "C'è stato un errore di valutazione da parte nostra, dobbiamo capire cosa sia successo. In quel momento stava arrivando la pioggia e dovevamo semplicemente concludere quel giro. Sarebbe stato da pole. Era da un po' che non ero così fiducioso in macchina. Sono andato meglio sul bagnato che sull'asciutto".
In pole invece ci sarà la McLaren di Lando Norris: "Si è trattato di una lunga giornata con una grande qualifica. Incredibile tornare in pole qui per il secondo anno consecutivo, in condizioni così diverse. Sono molto felice perché non era facile. È la prima volta che abbiamo guidato con queste nuove macchine sul bagnato. È stata una buona giornata, porto tante informazioni al team", il commento dell'ex campione del mondo.
Dalla quarta casella partirà Charles Leclerc, soddisfatto del feeling: "È stata una qualifica molto più positiva del risultato che abbiamo avuto, abbiamo imparato tantissimo con il team. Ho deciso di essere molto più aggressivo in tante scelte, è stato un esperimento che pagherà e finalmente sul bagnato - che nelle categorie minori era la mia specialità - ho avuto un buon feeling in Ferrari, dopo tanti anni difficili". Al monegasco, poi, è stato chiesto della tensione col compagno di squadra Hamilton nello scorso weekend: "Serve sempre avere una discussione, ma non penso che sia il caso di continuare a parlarne per così tanto tempo: ho parlato con Lewis ed è la cosa più importante, non dobbiamo essere sempre d'accordo ma è importante chiudere questo capitolo".