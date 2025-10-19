Pole-bis per Verstappen ad Austin, seconda fila per Leclerc

È di Max Verstappen la pole position del Gran Premio degli USA. Il quattro volte campione del mondo olandese fa il bis della pole-Sprint (poi seguita dalla vittoria nella gara breve) e chiude in un minuto, 32 secondi e 510 millesimi, con quasi tre decimi di vantaggio su Lando Norris (291 millesimi). Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, a soli sei decimi dalla McLaren dell'inglese. A fianco del ferrarista c'è la Mercedes di George Russell (+0.316). Terza fila per l'altro ferrarista Lewis Hamilton (+0.402) e per il leader del Mondiale Oscar Piastri, il cui distacco da Verstappen è vicino ai sei decimi (574 millesimi). Quarta fila da linea verde con Andrea Kimi Antonelli (+0.604)e con la Mercedes e per Oliver Bearman (+0.629) con la Haas powered by Ferrari, mentre la quinta fila è tutta targata Spagna con Carlos Sainz (Williams, +0.640) e Fernando Alonso (Aston Martin, +0.650).