"Più competitivi nel GP": Verstappen promette battaglia. Alonso spavaldo: "Puntavo alla pole..."

RED BULL VS. FERRARI

Il campione in carica ha le idee chiare sulle proprie chances di contrastare la Ferrari tra i viali di Albert Park.

"Quando ho tagliato il traguardo sapevo già che non si era trattato di un gran giro. Abbiamo avuto problemi di bilanciamento ma contiamo di essere più competitivi in gara, appena gli pneumatici si stabilizzeranno. Lo scopriremo solo domani. Perez ha un gran passo e mi può dare una mano contro Leclerc: possiamo mettergli pressione". Ancora a quota zero pole position dopo tre GP, Max Verstappen incassa l'exploit ferrarista e sposta subito il focus su di una domenica al parco (anzi all'Albert Park) che si preannuncia tutt'altro che tranquilla! Getty Images

Senza troppo giri di parole, il campione in carica ha già assegnato al proprio compagno di squadra un ruolo di super-assistenza nel suo piano per battere la Ferrari. Forse consapevole del proprio ruolo, Sergio Perez (a rischio penalità per non aver rispettato una bandiera gialla nel Q2) non si sbilancia più di tanto nelle sue dichiarazioni post-qualifica:

"Mi sento bene. Ad inizio qualifica le cose stavano andando bene. Poi sappiamo che dopo una bandiera rossa è sempre difficile ritrovare il ritmo. Mi pento un po' della strategia con gli pneumatici nel Q3 ma per domani la terza casella di partenza non è male. Sarà una bella gara, spero di poter fare divertire il pubblico e di regalare agli australiani una bella gara".

Ancora tagliata fuori dalla lotta al vertice assoluto - almeno in condizioni di gara... lineare - la Mercedes si assicura una terza fila che potrebbe permettere alle Frecce di "giocare" di rimessa dopo nella terza tappa del Mondiale. Lewis Hamilton è deciso a sfruttare qualsiasi opportunità.

“Credo che abbiamo fatto un buon lavoro perché il distacco dal vertice si è ridotto rispetto alle prove del venerdì. Forse avrei potuto fare meglio nel mio ultimo giro lanciato: all'improvviso il grip è aumentato ma non sono riuscito a sfruttarlo fino in fondo, ma tutto sommato posso ritenermi soddisfatto. Con Sainz dietro e Perez a rischio penalità ci sono le premesse per qualche bella sfida, magari anche per il podio. Sono pronto, cercherò di fare una grande partenza".

Fernando Alonso recrimina apertamente contro la sfortuna che - a suo dire - gli ha negato la possibilità di mischiarsi ai piloti di Ferrari e Red Bull nello showdown finale:

"Avrei potuto lottare per la pole position. Mi ero migliorato nei primi due settori, rispetto al Q2. Se non per la pole, almeno per un posto tra i primi tre. Provo frustrazione. Abbiamo avuto una sfortuna allucinante, proprio nel nostro miglior weekend da molto tempo a questa parte".