 Pista... in salita per il Re Nero: il team campione del mondo fatica ad ingranare 

Partenza "falsa" per la Mercedes in Bahrain. A metà della sessione mattutina un "lungo" di Lewis Hamilton nella sabbia della via di fuga in curva 13 (la terzultima del tracciato di Sakhir) ha provocato l'esposizione della bandiera rossa per recuperare la W12 che il sette volte campione del mondo (ieri solo decimo nella classifica dei tempi e poco a suo agio come posizione nell'abitacolo) , pur tornato in pista a tarda mattinata, cede per il pomeriggio al compagno di squadra Valtteri Bottas che nella prima giornata dei test aveva occupato il fondo della classifica, completando solo sei passaggi a causa di noie al cambio.