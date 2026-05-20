Napoli, caso plusvalenze: posizione del club stralciata, il processo per falso in bilancio slitta

Al centro dell'inchiesta ci sono le presunte plusvalenze realizzate nelle operazioni di mercato che hanno portato in azzurro il difensore Kostas Manolas dalla Roma e l'attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020. Secondo l'accusa, coordinata dai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, le operazioni avrebbero inciso sui bilanci del club relativi agli anni 2019, 2020 e 2021. Il gup di Roma aveva già disposto il rinvio a giudizio di De Laurentiis, Chiavelli e della società partenopea nell'ambito dell'indagine sui conti del club e sulle presunte valutazioni gonfiate dei cartellini dei giocatori.