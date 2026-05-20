Sinner vola a Bolzano con un jet privato: riposo in un resort con lago privato. Poi la partenza per Parigi

Sullo sfondo resta anche l'idea di un omaggio permanente al numero uno del tennis mondiale. "Vediamo se riusciremo a realizzarla. E poi gli daremo le chiavi della città", aggiunge Summerer parlando dell'ipotesi di una statua dedicata a Sinner. Sono giorni di riposo, affetti e silenzio prima di una nuova partenza. Roma è già alle spalle, Parigi è davanti: per Sinner il Roland Garros rappresenta la prossima sfida e, insieme, l'occasione per completare un altro capitolo di una carriera sempre più dentro la storia.