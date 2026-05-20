Tennis, rissa sfiorata al Roland Garros: "Ci vediamo fuori?". Deve intervenire il giudice di sedia

Clima teso al termine della sfida tra Pedro Martinez e Rei Sakamoto, rispettivamente numeri 141 e 152 del mondo che si sono sfidati in occasione delle qualificazioni per il Roland Garros. I due hanno iniziato a discutere in maniera animata subito dopo essersi salutati sotto rete: volano spintoni e gestacci seguiti dalla minaccia dello spagnolo al giapponese: "Vuoi incontrarmi fuori?". Immediato l'intervento di John Bloom, giudice di sedia, per evitare che la situazione degenerasse.