Pioggia intensa a Spa-Francorchamps, il GP del Belgio in sospeso

Il GP del Belgio è attualmente in forse a causa della pioggia incessante che impedisce alla Direzione di Gara di dare il via. Dopo un rinvio di cinque minuti in cinque minuti fino dalle 15 .00 fino alle 15 e 25, le monoposto sono entrate in pista dietro alla Safety Car per verificare le condizioni del tracciato ma un paio di giri (ed il feedback negativo dei piloti via radio) sono stati sufficienti per stabilire l'assenza dei presupposti minimi di guidabilità e soprattutto di visibilità per dare inizio alla dodicesima tappa del Mondiale. Si resta in attesa di un miglioramento del tempo.