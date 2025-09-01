Piastri fa bye-bye a Norris, Verstappen profeta. Hamilton e Leclerc: "tre" da incubo

Maledetta curva tre, all'anagrafe "Hugenholtzbocht". C'era il podio nei sogni del monegasco e forse - visto quello che sarebbe poi capitato a Norris - il bis del terzo posto 2024 non era da escludere a priori. Peccato che ci abbia messo lo zampino (anzi la ruota) Antonelli, azzoppando la SF-25 numero sedici lanciata alla rincorsa del podio. Tutta grinta e azzardo la manovra "fuori dal tempo" più che dai track limits su Russell. Per sua fortuna (e in particolare per l'integrità delle sue chances a Monza), Leclerc è stato graziato dai Commissari di Gara.