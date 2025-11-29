Piastri: "Finora tutto liscio ma non è finita": Norris: "Verstappen? Non l'ho neanche visto"

Il leader della classifica generale snobba il quattro volte iridatodi Stefano Gatti
© Getty Images
OSCAR PIASTRI
"Finora il weekend è filato via liscio con la pole e la vittoria nella Sprint. Sono molto contento ma non è finita. Questo circuito è molto diverso dagli ultimi, è una pista da alta velocità e da grip. In realtà per me negli ultimi GP le cose erano andate storte per me, non era tanto una mancanza di passo. Questa pista poi mi piace da sempre. In qualifica devo solo sfruttare le qualità della mia macchina. È solo questione di fine tuning, non dobbiamo stravolgere nulla".
GEORGE RUSSELL
"È stata una buona gara, le McLaren sono velocissime ma per me gli ultimi due giri sono stati molto sofferti. Questa pista è brutale sia sulle gomme sia sul fisico. C'è parecchio da sudare ma è una pista che mi piace".
LANDO NORRIS
"Verstappen mi ha attaccato ad un certo punto ma non me ne sono neanche accorto: ero concentrato su quelli davanti. È andata bene, più che una gara vera e propria mi è sembrata lo stint di un Gran Premio... Domenica sarà una gara dura, qui è difficile superare, le qualifiche saranno decisive e la Mercedes va forte".
MAX VERSTAPPEN
"Dobbiamo a tutti i costi sistemare il saltellamento e il sovrasterzo: non ho aderenza sull'anteriore e sulle curve lunghe di questo tracciato la macchina non gira. Le proveremo tutte, se risolviamo questi problemi potremmo essere più vicini. Oggi però non ne avevoi proprio per sfidare quelli davanti a me".