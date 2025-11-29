Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
GP QATAR F.1

Piastri: "Finora tutto liscio ma non è finita": Norris: "Verstappen? Non l'ho neanche visto"

Il leader della classifica generale snobba il quattro volte iridato

di Stefano Gatti
29 Nov 2025 - 16:02
© Getty Images

© Getty Images

OSCAR PIASTRI

"Finora il weekend è filato via liscio con la pole e la vittoria nella Sprint. Sono molto contento ma non è finita. Questo circuito è molto diverso dagli ultimi, è una pista da alta velocità e da grip. In realtà per me negli ultimi GP le cose erano andate storte per me, non era tanto una mancanza di passo. Questa pista poi mi piace da sempre. In qualifica devo solo sfruttare le qualità della mia macchina. È solo questione di fine tuning, non dobbiamo stravolgere nulla".  

GEORGE RUSSELL

"È stata una buona gara, le McLaren sono velocissime ma per me gli ultimi due giri sono stati molto sofferti. Questa pista è brutale sia sulle gomme sia sul fisico. C'è parecchio da sudare ma è una pista che mi piace". 

LANDO NORRIS

"Verstappen mi ha attaccato ad un certo punto ma non me ne sono neanche accorto: ero concentrato su quelli davanti. È andata bene, più che una gara vera e propria mi è sembrata lo stint di un Gran Premio...  Domenica sarà una gara dura, qui è difficile superare, le qualifiche saranno decisive e la Mercedes va forte".

MAX VERSTAPPEN

"Dobbiamo a tutti i costi sistemare il saltellamento e il sovrasterzo: non ho aderenza sull'anteriore e sulle curve lunghe di questo tracciato la macchina non gira. Le proveremo tutte, se risolviamo questi problemi potremmo essere più vicini. Oggi però non ne avevoi proprio per sfidare quelli davanti a me". 

forrmula uno
norris
piastri
verstappen
russell
leclerc
hamilton
antonelli
alonso

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Riscatto McLaren a Lusail: Piastri davanti a Norris nelle libere 1. Leclerc ottavo, Antonelli decimo

Aston Martin porta in pista Newey: dal 2026 sarà il nuovo team principal

Montezemolo: "Più preoccupati i tifosi Juve o Ferrari? Bel match. Io dico..."

Parte sotto i riflettori del Qatar lo sprint finale

Leclerc dice no all'Aston Martin: "I rumors sono normali quando vivi un momento complicato in Ferrari"

Piastri si prende la pole Sprint davanti a Russell e Norris, male le Ferrari

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:41
Il Bayern piega il St. Pauli nel finale, l'Hoffenheim sale in zona Champions
17:33
Genoa, De Rossi: "Una vittoria che pesa tantissimo"
17:32
Serie B: il Frosinone sale al secondo posto, disastro Bari. Bene Venezia ed Empoli
17:32
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Sarà un'Olimpiade meravigliosa"
17:30
Cagliari, Luperto: "Dobbiamo dare il massimo contro la Juve"