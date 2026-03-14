1 di 6
© X
© X
© X

© X

© X

IN ARGENTINA

Il Velez non dimentica le origini italiane: terza maglia con tricolore

14 Mar 2026 - 14:29
6 foto

Il Velez Sarsfield non dimentica le origini italiane, che riconducono al quartiere di Buenos Aires in cui è situata la società, Liniers. Lì dove in tanti emigrarono dall'Italia in cerca di fortuna all'inizio del 19esimo secolo, dando una chiara identità alla zona e al club.

In visita all'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Nicoletti, presentata la terza maglietta del Velez per la stagione 2026, con il tricolore ben visibile sopra lo sponsor tecnico e sulle maniche. Il lancio è stato programmato con un video con protagonisti i calciatori Matias Pellegrini, Tobias Andrada e Thiago Silvero. 

Come cita il sito ufficiale del club, "il Velez riscopre le sue radici italiane, parte integrante della sua storia, e proietta la sua identità nel futuro". Già in passato la società aveva vestito maglie con lo stemma verde, bianco e rosso. 

SCORRI LA GALLERY IN ALTO PER VEDERE LE FOTO DELLA MAGLIA ITALIANA DEL VELEZ

velez sarsfield
campionato argentino

Ultimi video

05:31
DICH COSTACURTA DA PADEL 13/3 DICH

Costacurta:"Lo scudetto lo vince Inter. Bastoni? Mi dà fastidio chi punta il dito"

02:16
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Sassuolo, Grosso tiene alta la tensione: "L'obiettivo è migliorare la classifica""

01:35
Euroshow Bernardeschi

Euroshow Bernardeschi

00:33
MCH ARRIVO PULLMAN INTER 14/3 MCH

L'arrivo del pullman dell'Inter a San Siro

00:35
Shevchenko vota Milan

Shevchenko vota Milan

01:28
Domani Como-Roma

Tra Como e Roma si decide la corsa Champions

01:33
Nuova Juve con Spalletti

Nuova Juve con Spalletti

01:40
McTominay non si tocca

McTominay non si tocca

02:10
Da Del Piero a Yildiz

Da Del Piero a Yildiz

01:36
Napoli, un nuovo Elmas

Napoli, un nuovo Elmas

02:07
Gli obiettivi di Allegri

Gli obiettivi di Allegri

01:40
Inter da derby a derby

Inter da derby a derby

01:13
13 DICH ALLEGRI 1 14/3 DICH

Allegri: “Le squadre di Sarri sono sempre difficili da affrontare, noi dobbiamo fare punti"

00:24
13 DICH ALLEGRI 2 14/3 DICH

Allegri fissa il primo obiettivo: "Dobbiamo vincere ancora cinque partite"

01:29
MCH BORUSSIA MOENCH.-ST. PAULI 2-0 MCH

Borussia Moenchengladbach-St. Pauli 2-0: guarda il capolavoro di Stoger

05:31
DICH COSTACURTA DA PADEL 13/3 DICH

Costacurta:"Lo scudetto lo vince Inter. Bastoni? Mi dà fastidio chi punta il dito"

I più visti di Calcio

12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Le 10 proprietà miliardarie in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

Serie A, chi incassa di più dal main sponsor? Derby Milan-Inter, ma anche tante sorprese: scorri la gallery

Milan-Inter è derby scudetto anche per gli incassi dal main sponsor. Due sorprese in top 5: la classifica

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Iran, ufficiale il ritiro dai Mondiali: "Non giocheremo negli Usa"

DICH SVILAR POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Svilar: "Siamo sempre stati dentro la partita, risultato abbastanza positivo"

Jankto, retroscena shock su Maxi Lopez: "Mi diceva fro***, gli risposi citando Icardi"