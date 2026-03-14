Il Velez non dimentica le origini italiane: terza maglia con tricolore

In visita all'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Nicoletti, presentata la terza maglietta del Velez per la stagione 2026, con il tricolore ben visibile sopra lo sponsor tecnico e sulle maniche. Il lancio è stato programmato con un video con protagonisti i calciatori Matias Pellegrini, Tobias Andrada e Thiago Silvero.