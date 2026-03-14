Il Velez non dimentica le origini italiane: terza maglia con tricolore

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Il Velez Sarsfield non dimentica le origini italiane, che riconducono al quartiere di Buenos Aires in cui è situata la società, Liniers. Lì dove in tanti emigrarono dall'Italia in cerca di fortuna all'inizio del 19esimo secolo, dando una chiara identità alla zona e al club.
In visita all'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Nicoletti, presentata la terza maglietta del Velez per la stagione 2026, con il tricolore ben visibile sopra lo sponsor tecnico e sulle maniche. Il lancio è stato programmato con un video con protagonisti i calciatori Matias Pellegrini, Tobias Andrada e Thiago Silvero.
Come cita il sito ufficiale del club, "il Velez riscopre le sue radici italiane, parte integrante della sua storia, e proietta la sua identità nel futuro". Già in passato la società aveva vestito maglie con lo stemma verde, bianco e rosso.
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