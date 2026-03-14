Sci, CdM: gigante Aare e coppa a Scheib. Zenere decima, fuori Goggia

14 Mar 2026 - 14:40

Lo slalom gigante di Aare, il penultimo della Coppa del mondo di questa stagione, é stato vinto dalla austriaca Julia Scheib, che ha così conquistato anche la coppa di disciplina. Sul podio con lei l'americana Pala Moltzan e la neozelandese Alice Robinson.

Per l'Italia - fuori Sofia goggia per un errore nella manche decisiva - é stata una gara non esaltante e ci sono quattro azzurre in classifica. La migliore é Asja Zenere, decima. Poi Ilaria Ghisalberti 18esima, Lara Della Mea 21esima e per chiudere, 23esima Laura Pirovano che, dopo il trionfo con le due vittorie in Val di Fassa, è tornata con soddisfazione a cimentarsi dopo più di due anni anche in gigante.

Domani la tappa di Aare si chiude con uno slalom speciale e coppa da tempo già vinta da Mikaela Shiffrin, dominatrice assoluta di questa disciplina. Ma Shiffrin - con 1.186 punti dopo essere arrivata quinta in questo gigante - in classifica generale per la corsa alla sua sesta coppa del mondo deve ora temere soprattutto la giovane tedesca Emma Aicher, oggi quarta, che ne ha 1.066. Aicher, 22 anni soltanto, é una grandissima polivalente e dunque, quando mancano cinque prive alla fine della stagione ha parecchie carte da giocare.

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