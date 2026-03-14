Sci, CdM: gigante Aare e coppa a Scheib. Zenere decima, fuori Goggia

Per l'Italia - fuori Sofia goggia per un errore nella manche decisiva - é stata una gara non esaltante e ci sono quattro azzurre in classifica. La migliore é Asja Zenere, decima. Poi Ilaria Ghisalberti 18esima, Lara Della Mea 21esima e per chiudere, 23esima Laura Pirovano che, dopo il trionfo con le due vittorie in Val di Fassa, è tornata con soddisfazione a cimentarsi dopo più di due anni anche in gigante.