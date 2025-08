Piastri e Norris: "Danneggiati dal vento, ma Leclerc è stato più bravo"

"Il vento è cambiato tanto nell'ultima fase delle qualifiche: sembra una scusa ma... è cosi. È girato di centottanta gradi e ha cambiato tutto. Il mio primo tentativo era stato tremendo, speravo nel secondo... invece no. Non abbiamo messo in campo la migliore esecuzione. In ogni caso il secondo posto in griglia non è tanto male. Leclerc ha colto al volo l'occasione ma è stato veloce per tutto il weekend. Le Ferrari in certe occasioni sono vicine a noi nel passo gara. Non tutti lo notano, ma noi sì. Di sicuro in gara sarà una bella sfidsa, non sarà facile battere Charles".