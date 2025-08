Solo Leclerc nella scia delle McLaren: Norris miglior tempo davanti a Piastri

McLaren senza incertezze nell'apertura del weekend di Budapest: a mettere a segno il miglior tempo delle FP1 è Lando Norris che chiude il suo time attack di metà sessione in un minuto, 16 secondi e 52 millesimi, staccando il compagno di squadra e leader del Mondiale (rafforzato dal successo dello scorso fine settimana in Belgio) Oscar Piastri di soli 19 millesimi. Ferrari si conferma come prima inseguitrice della McLaren con il terzo tempo di Charles Leclerc (alla caccia del suo primo podio ungherese) a 217 millesimi da Norris, mentre l'altro ferrarista Lewis Hamilton (recordman di vittorie a Budapest) chiude quinto a 682 millesimi. Tra le due SF-25 di Maranello c'è la Racing Bulls di Isack Hadjar, quarto a 629 millesimi dalla vetta. La seconda metà della top ten si apre con il sesto tempo di Oliver Bearman (Haas-Ferrari) a 826 millesimi. Da un rookie all'altro con Andrea Kimi Antonelli, autore del setimo tempo (+0.828) al via di un weekend-chiave per il diciottenne pilota italiano della Mercedes che punta ad una gara di rilancio per andare in vacanza più sereno. AKA intanto precede nel ranking il compagno di squadra George Russell (+0.873), lui sicuramente più sereno dopo l'annuncio della permanenza di Max Verstappen alla Red Bull nel 2026. Il quattro volte campione del mondo olandese segue la Mercedes dell'inglese, siglando il nono tempo a 888 millesimi da Norris. A chiudere la top ten è Lance Stroll con la Aston Martin. Sedicesimo tempo invece per l'altra AMR25 per l'occasione affidata al pilota di riserva Felipe Drugovich che per l'occasione sostituisce Fernando Alonso, costretto da un infortunio muscolare alla schiena a dare forfait nelle FP1. Per lo spagnolo è a rischio l'intero weekend.