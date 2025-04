Piastri allunga il passo, Norris può rispondere?

Lando deve provare a mettergli il sale sulla coda ma non sarà facile per il pilota inglese che - imperfezione dopo imperfezione - si sta facendo scivolare via dalle mani il ruolo di pilota di riferimento della McLaren. Oscar non sta mettendo in campo "mind games" particolari: è semplicemente sé stesso e questo per Norris è un problema enorme, anche più della velocità intrinseca e della voglia di arrivare del suo scomodissimo compagno di squadra.