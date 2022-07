Partenza shock a Silverstone: l'Alfa Romeo di Zhou si capovolge, paura e bandiera rossa

F1 GRAN BRETAGNA

Maxi incidente al via, con la monoposto del cinese che si è capovolta andando sulla ghiaia a gran velocità

Partenza col brivido e tanta paura nel GP di Gran Bretagna a Silverstone. Alla prima curva l'Alfa Romeo del cinese Guanyu Zhou si è capovolta dopo un contatto e a gran velocità è andata sulla ghiaia. La C42 è stata colpita da Russell, speronato da Gasly, che non è riuscito a evitare il contatto con la posteriore della monoposto di Zhou che è decollata a testa in giù. Coinvolte nell'incidente anche l'Alpine di Ocon e la Williams di Albon. Incidente shock in partenza, Zhou si capovolge

























Dopo essersi capottata ed essere andata sulla ghiaia, l'Alfa Romeo di Zhou si è sollevata nuovamente andando a finire oltre le protezioni andandosi a incastrare tra le protezioni stesse e la rete di contenimento.

Il cinese è stato estratto dalla monoposto, cosciente, ed è stato trasferito al centro medico per tutti i controlli del caso. In ospedale, per check precauzionale, Alexander Albon.

La gara è stata subito fermata con la bandiera rossa e tutte le monoposto sono rientrate ai box.