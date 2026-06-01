Panis: "Antonelli incredibile, può diventare una leggenda come Senna e Schumi"

Erano 22 piloti alla partenza, solo tre giunti alla fine. Come è riuscito a portare la sua Ligier al traguardo?

“Sicuramente è stata una gara molto difficile. Ci siamo dovuto fermare prima dell’inizio della gara. Le condizioni erano pessime, c’era tanta acqua. Ho cercato di fare del mio meglio. Siamo partiti in 22 e siamo arrivati in tre, anche perché, nell’ultimo giro, 4/5 piloti sono usciti di pista. È stato molto difficile non commettere errori ma è stato il mio giorno e così ho vinto la gara”.