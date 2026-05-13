Uno pneumatico di F1 al polso: arriva il bracciale della X Monaco Grand Prix Signature Limited Edition
Elemento distintivo della collezione Mongrip è una porzione originale di uno pneumatico Goodyear Eagle F1 posteriore da bagnato destro, montato su una delle 22 monoposto che hanno preso parte al leggendario Monaco Grand Prix del 1996
© Ufficio Stampa
MONGRIP presenta X Monaco Grand Prix Signature Limited Edition, una collezione esclusiva, in edizione limitata, di 500 bracciali realizzati con un autentico pneumatico usato in Formula 1, nata dalla collaborazione con l’Automobile Club de Monaco.
La “X” è il segno distintivo della collezione: espressione dei 10 anni del brand e omaggio al circuito dei sogni di ogni appassionato di motorsport, all’Automobile Club de Monaco e alla visione che ha reso MONGRIP il simbolo della velocità che diventa memoria.
Questa creazione inaugura un nuovo capitolo nel percorso di collaborazioni del brand monegasco, rafforzando una visione che reinterpreta i momenti e i monumenti più iconici della storia del motorsport, trasformandoli in oggetti di design contemporaneo.
“Questa collezione rappresenta una pietra miliare per MONGRIP: un omaggio alle nostre origini e un segno di gratitudine verso chi ha condiviso questo percorso. Da qui, continuiamo a evolvere, guardando verso nuovi orizzonti, senza porci limiti”, ha detto Giancarlo Medici, Founder MONGRIP.
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Disegnata e progettata a Monaco e realizzata in Italia, la X Monaco Grand Prix Signature Limited Edition incarna l’essenza di MONGRIP: preservare autentiche reliquie della competizione e tradurle in creazioni essenziali, dove materia, memoria e ricerca dell’eccellenza si fondono, impreziosendo l’esclusiva racing relic del circuito, proveniente dal celebre tracciato cittadino del Principato di Monaco, una chiusura in argento impreziosita da smalto nei colori della bandiera monegasca.
Elemento distintivo della collezione è una porzione originale di uno pneumatico Goodyear Eagle F1 posteriore da bagnato destro, montato su una delle 22 monoposto che hanno preso parte al leggendario Monaco Grand Prix del 1996: uno pneumatico che ha affrontato condizioni estreme in una gara destinata a entrare nella storia.
Tra tutti i pneumatici, MONGRIP ha selezionato proprio uno pneumatico di quei fantastici anni ‘90 per realizzare la sua prima collezione ufficiale sviluppata in collaborazione con l’Automobile Club de Monaco e dedicata all’iconico Monaco Grand Prix.
Il 19 maggio 1996, un violento acquazzone prima del via trasforma radicalmente il corso del Monaco Grand Prix: tutti i grandi favoriti della vigilia — da Michael Schumacher a Damon Hill, da Jean Alesi a Mika Häkkinen — sono costretti al ritiro.
Le strategie si dissolvono e, in un epilogo inatteso, il francese Olivier Panis, al volante della Ligier, compie il suo capolavoro conquistando una vittoria destinata a rimanere l’unica della sua carriera in Formula 1, ma indelebile nella storia del motorsport. Solo altri due piloti riescono a vedere la bandiera a scacchi: David Coulthard, secondo classificato, e Johnny Herbert, sul terzo gradino del podio.
A trent’anni di distanza, quel momento non è più soltanto ricordo: è materia.
Con la X Signature Limited Edition, MONGRIP cattura quell’istante e lo traduce in una forma tangibile. Ogni creazione racchiude un frammento autentico di quella gara, preservato e reinterpretato dai maestri artigiani italiani in un oggetto che unisce precisione, intensità e design, affermandosi come un autentico must-have per ogni appassionato di Formula 1 e dell’iconico circuito monegasco.
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