FORMULA 1

Ocon lascia la Haas: "Ma non è la fine della mia carriera"

Il francese annuncia la separazione dal team americano a fine stagione: "

30 Set 2026 - 11:07
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Esteban Ocon ha confermato che lascerà il team Haas al termine della stagione, aggiungendo che non si tratta "assolutamente" della fine della sua esperienza in Formula 1. La scorsa settimana Ocon si è definito un "free agent" per il 2027 e le sue recenti dichiarazioni su Instagram, rilasciate mercoledì, non hanno fornito indicazioni sulla sua prossima destinazione. "Lascio questo progetto a testa alta e orgoglioso delle mie prestazioni, ottenute in circostanze non sempre facili a causa di vari motivi e fattori indipendenti dalla mia volontà", ha affermato in vista del Gran Premio del Bahrain di questa settimana.

"Sono ancora motivato. Ho ancora fame di risultati. Questa non è assolutamente la fine della mia carriera in Formula 1", ha aggiunto il pilota francese, ancora a caccia di una sistemazione per il futuro.

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